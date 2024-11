Die australische Calima Energy Limited verzeichnet aktuell eine Marktkapitalisierung von 2,6 Millionen Euro bei einer Gesamtzahl von 572,2 Millionen ausstehenden Aktien. Das Unternehmen, das sich auf die Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen im westkanadischen Sedimentbecken konzentriert, betreibt wichtige Projekte in Brooks und Thorsby in Alberta sowie ein unerschlossenes Montney-Areal in British Columbia.

Finanzielle Kennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,19, was im Branchenvergleich als niedrig einzustufen ist. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 0,07 USD, während das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 6,48 liegt.

Anzeige

Calima Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calima Energy-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:

Die neusten Calima Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calima Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Calima Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...