Die anhaltende Waffenruhe im Nahost-Konflikt kommt an der Börse gut an. Der Ölpreis pendelt sich derzeit in einer Spanne um rund 65 USD ein. Die Wall Street hat den gestrigen Handel positiv abgeschlossen. Auch die heutigen Vorgaben deuten auf einen freundlichen Start des DAX hin.Bei Tesla setzt sich der Negativtrend fort: Trotz wachsender E-Auto-Nachfrage in Europa brechen die Verkaufszahlen des US-Konzerns weiter ein. FedEx überrascht mit starken Quartalszahlen, doch der Ausblick und neue Zölle ...

