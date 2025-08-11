Anzeige
Mehr »
Montag, 11.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI
Xetra
11.08.25 | 17:17
204,00 Euro
-1,92 % -4,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
HEIDELBERG MATERIALS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HEIDELBERG MATERIALS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
204,50204,9017:30
204,60204,8017:30
DZ Bank
11.08.2025 17:11 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!

Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!


Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage ist, in Kernmärkten wie Nordamerika Preiserhöhungen durchzusetzen, sollte sich das Konzernergebnis mittelfristig nachhaltig verbessern.

Robustes Quartalsergebnis im anspruchsvollen Marktumfeld

Am 31. Juli hat Heidelberg Materials den Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 5,683 Mrd. Euro gesteigert und das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) verbesserte sich um 8 % auf 1,048 Mrd. Euro. Diese positive Entwicklung führte auch zu einem Anstieg der operativen Marge auf 24,2 %, verglichen mit 23,4 % im Vorjahr. Diese Zuwächse sind primär auf die positive Preisentwicklung und ein diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen.





Discount 190 2026/08: Basiswert Heidelberg Materials AG

DU0Z7U
Quelle: DZ BANK: Geld 11.08. 16:45:36, Brief 11.08. 16:45:36
170,04 EUR170,06 EUR -1,25%Basiswertkurs: 203,80 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 01.01.
Max Rendite11,66%Discount in %16,38%
Abstand zum Cap in %-6,63%Max Rendite in % p.a.11,11% p.a.
Cap190,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.