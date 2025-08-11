Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!

Marcus Landau Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Am 31. Juli hat Heidelberg Materials den Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 5,683 Mrd. Euro gesteigert und das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) verbesserte sich um 8 % auf 1,048 Mrd. Euro. Diese positive Entwicklung führte auch zu einem Anstieg der operativen Marge auf 24,2 %, verglichen mit 23,4 % im Vorjahr. Diese Zuwächse sind primär auf die positive Preisentwicklung und ein diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen.

Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage ist, in Kernmärkten wie Nordamerika Preiserhöhungen durchzusetzen, sollte sich das Konzernergebnis mittelfristig nachhaltig verbessern.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.