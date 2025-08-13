Der Opel Astra und sein Kombi-Ableger Astra Sports Tourer sind ab sofort mit einem neuen Plug-in-Hybrid erhältlich. Die Leistung und Elektro-Reichweite steigen, der Preis bleibt aber gleich. Der neue Antrieb ist mit 144 kW elf Kilowatt stärker als der bisher angebotene Plug-in-Hybride im Astra. Das Leistungs-Plus geht rein auf den Elektromotor zurück: Der 1,6 Liter große Benziner leistet nach wie vor 110 kW, der E-Motor des Fronttrieblers steuert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
