Die Sysco Corporation verzeichnet eine positive Kursentwicklung kurz vor ihrer Teilnahme an der Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference am 3. Dezember 2024. Der Aktienkurs des führenden US-amerikanischen Lebensmittellieferanten stieg am 29. November auf 77,07 USD, was einem Zuwachs von 0,56 Prozent entspricht. Die monatliche Entwicklung zeigt einen Anstieg von 2,25 Prozent, während die Jahresperformance bei plus 6,46 Prozent liegt.

Dividendenpolitik und Finanzkennzahlen

Das Unternehmen setzt seine verlässliche Dividendenpolitik fort und erhöhte die vierteljährliche Ausschüttung im zweiten Halbjahr 2024 auf 0,51 USD je Aktie. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,8 Milliarden Euro und einem KGV von 18,03 für das Geschäftsjahr 2024 präsentiert sich der Lebensmittellieferant in solider Verfassung.

