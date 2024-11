Der Halbleiterzulieferer Entegris verzeichnet zum Monatsende November 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg am 29. November um 0,64 Prozent auf 105,63 USD, was die positive Monatsentwicklung von 1,77 Prozent unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,1 Milliarden Euro behauptet sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im Halbleitersektor.

Konstante Dividendenausschüttungen

Die Dividendenpolitik des Unternehmens zeigt sich im Jahr 2024 äußerst beständig. Entegris hält an seiner vierteljährlichen Dividendenausschüttung von jeweils 0,10 USD fest, was Anlegern eine verlässliche Einnahmequelle bietet. Die letzte Auszahlung erfolgte planmäßig am 30. Oktober 2024.

