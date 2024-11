Die Bougainville Copper Limited verzeichnet aktuell eine erfreuliche Kursentwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des in Papua-Neuguinea ansässigen Bergbauunternehmens erreichte am 29. November einen Stand von 0,278 EUR und legte damit im Tagesvergleich um 1,09 Prozent zu. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die ein Plus von 1,81 Prozent aufweist.

Marktkapitalisierung und Kennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 109,1 Millionen EUR und 401,1 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen im Rohstoffsektor. Der Aufwärtstrend der vergangenen zwölf Monate zeigt sich in einer Kurssteigerung von 16,42 Prozent, was die stabile Position des Bergbauunternehmens unterstreicht.

