Der US-amerikanische Energieversorger NiSource Inc. zeigt eine solide Entwicklung zum Ende des Jahres 2024. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 38,13 USD, was einer monatlichen Steigerung von 3,94 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,0 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Playern im Energiesektor. Die jüngste Quartalsdividende von 0,27 USD wurde planmäßig am 31. Oktober 2024 ausgezahlt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens spiegeln die stabile Geschäftsentwicklung wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 beträgt 22,05, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 9,20 liegt. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beläuft sich auf 466,8 Millionen Stück.

Anzeige

NiSource-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NiSource-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:

Die neusten NiSource-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NiSource-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

NiSource: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...