© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren, und laut UBS könnten mehrere Einzelhändler die Markterwartungen übertreffen."Neue Marktforschung zeigt, dass die US-Konsumenten fest entschlossen sind, Geld auszugeben, und ihre finanziellen Möglichkeiten dazu besser werden", erklärt UBS-Analyst Jay Sole. Laut UBS-Daten planen fast 25 Prozent der Konsumenten, in dieser Weihnachtssaison mehr auszugeben als im Vorjahr - der zweithöchste Wert der letzten 13 Jahre. Bis Mitte November hatten jedoch erst 21 Prozent der Amerikaner ihre Einkäufe erledigt, was auf ein starkes Umsatzpotenzial in den kommenden Wochen hindeutet. Besonders Kleidung wird in dieser Saison voraussichtlich eines der beliebtesten …