Snowflake Aktie. Nachhaltiger Turnaround nach dem Gap? Das Big Data Schwergewicht im Fokus.

Die Snowflake Inc. wurde bereits im Jahr 2012 in Bozeman, Montana, gegründet. Als Anbieter für Cloud-Datenplattformen entwickelt, konnte das Unternehmen vom Start an von der Expertise aus Oracle und Microsoft profitieren, da die Gründungsmitglieder Benoit Dageville, Thierry Cruanes und Marcin Zukowski dort ihre ersten Datenbank-Erfahrungen sammeln durften. Das Ziel war daher, eine Plattform zu schaffen, die Datenmanagement und -analyse in der Cloud revolutioniert. Snowflakes Ansatz vereint somit Datenlagerung, Datenanalyse und Datenintegration in einer zentralen, leistungsstarken Umgebung.

Das Geschäftsmodell von Snowflake basiert auf der Bereitstellung eines "Data-as-a-Service"-Modells, das Unternehmen jeder Größe Zugang zu skalierbaren, sicheren und kosteneffizienten Datenlösungen bietet. Im Gegensatz zu traditionellen Data-Warehouse-Lösungen setzt Snowflake vollständig auf die Cloud und nutzt eine einzigartige, cloud-native Architektur. Dies ermöglicht es Unternehmen, Daten über verschiedene Public-Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud hinweg zu integrieren und zu analysieren. Kunden werden damit zwar auch zu Konkurrenten, aber die Architektur ist bereits weit entwickelt und zeigt stabile Ergebnisse. Der Erfolg von Snowflake zeigt, wie wichtig datengetriebene Entscheidungsfindung in einer zunehmend digitalen Welt ist und wie ein innovatives Geschäftsmodell den Markt grundlegend verändern kann. Kann man schon an Gewinne denken?

