Der Pharmakonzern Merck verzeichnete am letzten Handelstag eine negative Kursentwicklung. Die Aktie des Dax-Unternehmens bewegte sich im XETRA-Handel mit einem Rückgang von 0,60 Prozent und konnte sich dabei nur im unteren Drittel des deutschen Leitindex positionieren. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 139,90 EUR und 140,65 EUR.

Kommende Unternehmensveranstaltungen

In der kommenden Woche stehen für Merck zwei wichtige Konferenzen an: Am 3. Dezember nimmt das Unternehmen an der Evercore ISI HealthCONx Conference teil, gefolgt von der Citi Global Healthcare Conference am 5. Dezember.

