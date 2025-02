© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman

Der Multimilliardär David Tepper, der den Hedgefonds Appaloosa leitet, hat sein China-Engagement trotz ungewisser Marktlage aufgestockt. Aktuell läuft es gut.Der Hedgefonds-Milliardär David Tepper hat seine Investitionen in chinesische Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) im letzten Quartal deutlich ausgebaut. Laut einer aktuellen Meldung erhöhte seine Firma Appaloosa Management ihre Anteile an führenden chinesischen E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba und JD.com sowie an wichtigen China-ETFs wie dem iShares China Large-Cap ETF und dem KraneShares CSI China Internet ETF. Diese Entscheidung fiel in eine Zeit, in der die chinesischen Aktienmärkte von der Ankündigung Pekings, umfassende …