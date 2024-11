Waffen und ESG: Kritik unerwünscht?!

Liebe Leserin, lieber Leser an den Geräten draußen im Lande,"Er sagt sich dasselbe wie wir alle so oft ihn ähnlichen Zeiten des Irrwitzes: kümmere dich nicht um die Welt. Du kannst sie nicht ändern, nicht verbessern. Kümmere dich um dich, rette in dir, was zu retten ist. Baue auf, während die anderen zerstören, versuche vernünftig zu sein inmitten des Wahnsinns. Schließ dich ab. Bau dir eine eigene Welt."Ich beginne diese Ausgabe mit einem Zitat, von Stefan Zweig über Michel de Montaigne.Daran musste ich eben denken - und zwar in diesem Kontext:Die von mir geschätzten "shareholders for change" wiesen in einer Pressemitteilung auf einen beachtlichen Sachverhalt hin.Demnach fand am 27.11. in Brüssel sowie online das "EU Defence Industrial Investment Forum" statt.Es ging da laut der Pressemitteilung darum, wie Hürden in Bezug auf Investments im Rüstungssektor beseitigt werden können. Solche Hürden gibt es z.B. für Nachhaltigkeitsfonds, die sich an "ESG" Kriterien halten ...

