Die Nestlé-Aktie verzeichnet zum Ende des Monats November 2024 eine anhaltend negative Entwicklung. Am 29. November schloss der Titel bei 76,22 CHF, was einem Tagesverlust von 0,37 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der deutliche monatliche Rückgang von 6,90 Prozent, der die aktuelle Schwächephase des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns unterstreicht. Der Kurs setzte damit seine Abwärtsbewegung der letzten Handelstage fort.

Aktuelle Marktposition

Der weltweit führende Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Vevey musste in den vergangenen Handelstagen mehrfach Verluste hinnehmen. Die rote Tendenz am Freitagnachmittag bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend des Titels, der sich bereits in den Vortagen abzeichnete.

