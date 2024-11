Nvidia wirbt mit Features wie Ray Reconstruction und Upscaling hört man auch immer wieder. Doch was steckt eigentlich wirklich hinter diesen Begriffen? Und wie beeinflussen sie unsere Gaming-Erfahrung? Beim Gaming kommt es meistens auf zwei zentrale Faktoren an: Bildqualität und Bildrate, die einander beeinflussen. Legt ihr Wert auf hohe Qualität, geht das meistens mit einer niedrigeren Bildrate einher und andersherum. In der Branche gibt es deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...