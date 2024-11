Berlin (ots) -Berlins FDP-Vize Sebastian Czaja stellt sich in der Debatte über das "D-Day-Papier" hinter den Bundesvorsitzenden Christian Lindner.Im rbb24 Inforadio sagte Czaja am Samstag, er halte weitere personelle Konsequenzen für unnötig. Auch er selbst - als Mitglied des Bundesvorstands - habe nichts von dem Dokument gewusst:"Mir erschließt sich nicht, wer noch mehr Verantwortung übernehmen sollte. (...) Das Papier ist geschrieben, wir haben die Transparenz hergestellt. Wir wollen Klarheiten schaffen. Aber die Aufgabe ist doch, sich mit den Herausforderungen zu beschäftigen um Dinge zu gestalten."In dem Papier, dass die Partei am Donnerstag auch selbst veröffentlicht hat, hat die FDP den Bruch der Ampel-Koalition detailliert vorbereitet. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann sind deshalb zurückgetreten. Lindner dagegen lehnt einen Rücktritt ab.Das vollständige Interview können Sie hören unter: Czaja (FDP): "D-Day"-Papier in der Wortwahl indiskutabel | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2024/11/30/fdp-in-der-krise-sebastian-czaja-bundesvorstand-und-fdpvize-berlin.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5920299