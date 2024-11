Krypto News: Catslap Kurs geht wegen CEX-Listings, Token-Rückkäufe und Burns durch die Decke

Der neue Meme Coin Catslap ($SLAP) explodiert erneut um 40 %, nachdem die Entwickler zahlreiche Ankündigungen machen, die den Kurs in die Höhe treiben. Darunter auch die Einführung der Slap to Earn-Funktion direkt auf der Website. Die Entwickler von Catslap waren fleißig. Das Projekt ist erst eine Woche alt und schon werden neue Funktionen eingeführt, wie es vermutlich von Anfang an geplant war. Mit der neuen Slap to Earn-Funktion hebt sich Catslap von Popcat ab. Das Engagement der Community nimmt zu, während sich die neuen Funktionen auf X herumsprechen.

Slap-2-Earn is live!



Hold $SLAP in your wallet

Connect your wallet to the site

SLAP SLAP SLAP SLAP SLAP

Get ranked on the leaderboard

$SLAP rewards coming soon



Get slappin: https://t.co/WIxjg08wEb pic.twitter.com/dn6RyrzN9G - CatSlap (@CatSlapToken) November 29, 2024

Es gibt nicht nur ein neues Play 2 Earn Feature, sondern der nächste Token-Burn findet statt, wenn das Slapometer auf 25 Millionen Slaps ansteigt. Aktuell sind es 23 Millionen Ohrfeigen, die auf der Catslap-Website verteilt wurden.

$SLAP to the Moon? Mit Play 2 Earn und Token-Burns könnte es klappen

Das Token-Burn-Programm ist ein genialer Schachzug des Teams, um die Umlaufmenge der $SLAP-Token zu reduzieren und den Kurs anzukurbeln. Auf der Website gibt es bereits ein Token-Burn-Dashboard, auf dem jederzeit eingesehen werden kann, wie viele Token bereits geburnt wurden.

Von Anfang an werden Token geburnt, wenn Staker ihre Token vorzeitig aus dem Staking Pool nehmen. Zusätzlich führt das Team bei mehreren Meilensteinen Token-Burns durch. Dadurch wird das Angebot an $SLAP-Token stark reduziert.

In der Zwischenzeit hat das Team auch Token auf dem offenen Markt zurückgekauft - ein neues Catslap Buyback Dashboard zeigt die Transaktionen an. Der Rückkauf ist eine weitere preisfördernde Initiative des Catslap-Teams, und diese zahlt sich bereits aus. Die $SLAP-Token werden aktuell bei 0,0034 Dollar gehandelt und haben in den letzten 24 Stunden nach einer Konsolidierung einen wichtigen Schritt nach oben gemacht.

($SLAP Chart - Quelle: TradingView)

Extrem hohe Liquidität von 4,4 Millionen Dollar

All die Neuerungen rund um Catslap kommen gleichzeitig mit einer massiven Liquiditätserhöhung. Die Liquidität für das Handelspaar $SLAP/$WETH liegt an den dezentralen Börsen aktuell bei unglaublichen 4,4 Millionen Dollar. Damit dürften sich die Entwickler auf einen massiven Kapitalzufluss vorbereiten.

Die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung hat die Marke von 30 Millionen Dollar überschritten, und die Zahl der Follower in den sozialen Medien wächst täglich um etwa 10 %. Die Anzahl der Follower auf X beträgt nun 10.100 und 2.271 auf Telegram.

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten zum Slappen. Die Nutzer können wie gewohnt auf der Catslap Website Slaps verteilen, ohne Punkte für die Rangliste zu sammeln, indem sie den Charakter auswählen, den sie am liebsten ohrfeigen wollen.

Alternativ können die Nutzer die "Slap to Earn"-Funktion auswählen, was die Rangliste mit einer Option zum Verbinden der Wallet aufruft. Sobald die Wallet verbunden ist und $SLAP-Token enthält, kann der Nutzer Ohrfeigen verteilen, um Punkte zu sammeln und in der Rangliste aufzusteigen.

Folglich werden die Nutzer feststellen, dass es neben der ursprünglichen Rangliste, die die Länderranglisten anzeigt, eine zusätzliche Rangliste gibt, die das Ranking der Wallet-Adressen der Nutzer auflistet. All das trägt dazu bei, dass $SLAP und das dazugehörige Play 2 Earn Game viral gehen und der Kurs explodieren kann. Der Punktestand jedes Tokenbesitzers, der die Play 2 Earn-Funktion nutzt, wird direkt angezeigt.

(Slapometer - Quelle: Catslap Token Website)

Auf der Länderrangliste sieht man die Slapometer-Gesamtzahl. Der nächste Token-Burn wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden stattfinden, da weniger als zwei Millionen Slaps bis zum nächsten Meilenstein von 25 Millionen Ohrfeigen fehlen.

(Slapometer nach Ländern aufgeschlüsselt - Quelle: Catslap Token Website)

Auch das $SLAP Token-Burn-Dashboard ist einen genaueren Blick wert. Bis heute wurden 12.560.571 Token im Wert von 46.175 Dollar geburnt. Es ist nicht mehr lange hin bis zum nächsten Meilenstein Burn Event, was zu einem weiteren Preisanstieg führen kann.

($SLAP Token-Burns - Quelle: Catslap Token Website)

Rückkäufe von $SLAP im Wert von $77.969 treiben den Kurs an

Das Catslap Buyback Dashboard, das gestern gestartet wurde, ist über einen Link oben auf der Website erreichbar. Das Team hat insgesamt 21.206.509 $SLAP-Token zurückgekauft, was einem Wert von 77.969 Dollar entspricht. Wie auf der Buyback-Dashboard-Seite angegeben, soll diese Aktivität dazu beitragen, den Token-Preis weiter steigen zu lassen.

($SLAP Rückkäufe - Quelle: Catslap Token Website)

Investoren sind beeindruckt von der reibungslosen und schnellen Einführung der neuen Funktionen, was sich nicht nur im Preis widerspiegelt, sondern auch in der Reaktion der engagierten Community auf Telegram.

Jetzt Catslap Website besuchen.

40 % Staking-Rendite pro Jahr

Seit der Markteinführung von $SLAP gibt es die Möglichkeit, die Token zu staken und so eine jährliche Rendite von 40 % zu erzielen. Auf der Website sagt das Team dazu folgendes:

"Staking bedeutet, dass Sie Ihre Catslap-Token sperren, um Belohnungen zu verdienen. Wenn Sie Ihre Token staken, werden diese schrittweise über 7 Tage hinweg freigeschaltet - dieser Prozess wird Vesting genannt. Wer sich dazu entscheidet, das Staking vorzeitig zu beenden, burnt die Token, die noch nicht freigeschalten wurden, und verliert sie dadurch dauerhaft."

Ein Beispiel:

Nach 3,5 Tagen (der Hälfte von 7 Tagen) sind 50 % der gestakten Token freigeschaltet. Wer dann das Staking beendet, erhält die freigeschalteten 50% zurück, aber die restlichen 50% werden geburnt. Wenn Sie die vollen 7 Tage warten, werden alle Token freigeschaltet, und Sie können die gestakten Token ohne Verlust zurücknehmen. Für diese 7 Tage haben Sie dann auch bereits eine Staking-Rendite in Form von zusätzlichen Token erhalten. Token können hier gestakt werden, oder wieder aus dem Staking Pool genommen werden: https://catslaptoken.com/en/staking

Außerdem wird in vier Tagen das Listing an einer zentralisierten Kryptobörse (CEX) bekannt gegeben, wodurch bei Anlegern Fomo (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) aufkommt. Zusätzlich zu den Trends bei DexTools und Dexscreener taucht Catslap regelmäßig in der Rangliste der beliebtesten Token von Crypto.com auf.

Es ist nicht bekannt, ob Crypto.com $SLAP listen wird, aber große Kryptobörsen reißen sich darum, die ersten zu sein, die viel gehandelte Meme Coins wie $SLAP listen, um von den Gebühren zu profitieren, die dadurch entstehen.

(Trending Coins - Quelle: Crypto.com)

$SLAP mit Best Wallet oder auf der Website kaufen

Die neue Wallet "Best Wallet" wird im Krypto-Space immer beliebter und in dem Bereich der "Upcoming Token" finden Anleger auch den $SLAP-Token. Damit werden viele Trader auf den Coin aufmerksam und der Kauf ist über die Best Wallet unkompliziert und sicher. Wer die Best Wallet noch nicht hat, kann sie sich auf Google Play und im App Store herunterladen.

Catslap-Token können auch direkt auf der Website gekauft werden, wobei $ETH, $USDT und Kartenzahlungen akzeptiert werden. $SLAP wurde von SolidProof geprüft, wobei zertifiziert wurde, dass der Smart Contract Code fehlerfrei und sicher ist. Derzeit deutet also alles darauf hin, als wäre $SLAP der nächste Meme Coin, der durch die Decke geht und Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht.

Jetzt Catslap Website besuchen oder $SLAP in der Best Wallet kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.