Anzeige / Werbung

Dell Aktie: Schwächeres Wachstum belastet. Weitere KI-Fantasie? Rücksetzer als Einstiegschance?

Dell Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen in der IT- und Technologiebranche. Es ist nach seinem Gründer, Michael Dell benannt, der in Austin (Texas) im Jahr 1984 das Unternehmen startete unter dem Namen PC's Limited mit einem innovativen Geschäftsmodell und 1,.000 US-Dollar gründete. Dabei handelte es sich um den Direktvertrieb von Computern an Kunden. Diese Strategie erlaubte es Dell, Zwischenhändler zu umgehen und dadurch Kosten zu senken, die Einsparungen direkt an die Kunden weiterzugeben und personalisierte Computerlösungen anzubieten. Dieses Konzept fand schnell Anklang, da es sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen die Möglichkeit bot, maßgeschneiderte PCs zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erwerben.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wurde 2023 als ein zentraler Pfeiler der digitalen Transformation identifiziert und ist darauf ausgerichtet, Unternehmen mit den notwendigen Technologien, Infrastrukturen und Lösungen zu unterstützen, um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Im Mittelpunkt stehen leistungsstarke, skalierbare und flexible Systeme, die es Unternehmen ermöglichen, KI in unterschiedlichsten Szenarien - von der Entwicklung von Modellen bis hin zur Integration in produktive Umgebungen - erfolgreich einzusetzen. Der Bereich wächst - können die Quartalszahlen dies bestätigen?

Darauf blicken wir in diesem Video und analysieren die Aktie zudem mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.