Überholt XRP jetzt SOL? Das sagen Experten

Der Kryptomarkt tendiert in den letzten 24 Stunden weitgehend unverändert. Während Bitcoin um 1,5 Prozent fällt, wertet Ethereum im gleichen Umfang auf. Nun ist XRP aber aktuell der stärkste Top 10 Coin, mit einem weiteren Kursplus von rund 10 Prozent. Hier wird XRP schon wieder mit 1,88 US-Dollar gehandelt, der Sprung über die psychologische Kursmarke von 2 US-Dollar könnte bevorstehen. Damit wird XRP aktuell mit 107 Milliarden US-Dollar bewertet und auf Marktrang 5 taxiert. Einen Platz höher liegt aktuell Solana mit einer Bewertung von 114 Milliarden US-Dollar. So könnte es zeitnah ein Flippening zwischen SOL & XRP geben. Doch was sagen Experten zu dieser Bewegung?

Krypto Prognose: Solana oder XRP?

Der folgende Analyst deutet derweil an, dass ein "Flippening" von XRP durch Solana möglich sei. Doch dies könnte als Zeichen einer massiven Marktfehlbewertung betrachtet werden. Hintergrund ist die jüngste Rallye von XRP, die durch regulatorische Entwicklungen und Marktstimmung angeheizt wurde. Der Hoffnung auf Rechtssicherheit in den USA katapultierte XRP auf ein 3-Jahres-Hoch. Solana hingegen, als Layer-1-Blockchain mit hoher Skalierbarkeit, niedrigen Gebühren und wachsendem Ökosystem, wird von vielen als technologisch überlegen betrachtet.

Die hiesige Einschätzung basiert darauf, dass XRP zwar kurzfristig von Hype profitiert, aber fundamental weniger robust ist als Solana. Der Analyst argumentiert, dass Solana aufgrund seiner realen Anwendungsfälle deutlich unterbewertet sein könnte. Dies könnte zu einer Neubewertung führen, die Solana langfristig begünstigt - denn gleichwertig seien XRP und SOL keineswegs. Vielmehr offenbare diese Entwicklung, dass bei Solana noch massiv Potenzial bestehe.

XRP could flip SOL



extremely bullish



could not ask for a better example of SOL being drastically undervalued pic.twitter.com/yLvy0XR8aT - mert | helius.dev (@0xMert_) November 29, 2024

Krypto-Tipp: 4 Mio. $ für dezentralen Meme-Coin

Flockerz setzt derweil auf neue Konzepte im Meme-Coin-Sektor, indem es klassische Modelle der Branche bewusst herausfordert und modernisiert. Im Gegensatz zu zentralisierten Projekten wie XRP baut Flockerz auf einer konsequent dezentralen Struktur auf. Das Projekt stellt Transparenz und Community-Beteiligung in den Mittelpunkt und konnte bereits im Presale rund 4 Millionen US-Dollar an Kapital einwerben. Dies zeigt, dass innovative Konzepte wie das "Vote-to-Earn"-Modell (V2E), das die aktive Mitgestaltung und finanzielle Vorteile miteinander verbindet, in der Krypto-Community großen Anklang finden. Mit einem klaren Fokus auf langfristige Visionen, die über bloße Unterhaltung hinausgehen, etabliert sich Flockerz als neuer Meme-Coin mit Potenzial.

Im Zentrum des Projekts steht die Plattform "Flocktopia". Dies ist ein Governance-Tool, das Token-Besitzern erlaubt, über strategische Entscheidungen wie Marketingmaßnahmen oder technische Entwicklungen abzustimmen. Die Teilnahme wird mit zusätzlichen FLOCK Token belohnt, wodurch eine aktive, engagierte Community entstehen soll. Diese Struktur hebt Flockerz von klassischen Meme-Coins ab und schafft ein bisher einzigartiges Maß an Verantwortlichkeit und Mitbestimmung. Das dezentrale Konzept und die demokratischen Entscheidungsprozesse fördern Vertrauen in den neuen Meme-Coin - zwei Aspekte, die oft im spekulativen Marktsegment fehlen.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Die Token-Verteilung ist ebenfalls strategisch ausgelegt: 70 Prozent der Token sind für die Community reserviert, wobei ein Viertel als Staking-Belohnungen dient. Weitere Anteile fließen in den Presale, die Projekt-Treasury und Marketingmaßnahmen, während 10 Prozent für Börsenliquidität vorgesehen sind.

Aktuell bietet der Presale Anlegern die Chance, frühzeitig einzusteigen und von attraktiven Konditionen zu profitieren. Unterstützt werden Investitionen mit Ethereum, USDT, BNB sowie Kreditkarten. Zusätzlich bietet das Staking mit bis zu 600 Prozent APY die Chance auf passive Belohnungen. Die Prüfung des Smart Contracts durch Coinsult unterstreicht das Engagement für Sicherheit. Mit einer bevorstehenden Preiserhöhung des Tokens in nur zwei Tagen eröffnet sich ein begrenztes Zeitfenster für Investoren, die von einer frühen Positionierung profitieren möchten. Denn Flockerz ist ein neuer, dezentraler Meme-Coin mit Potenzial.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.