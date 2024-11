Die US-Großbank JPMorgan Chase hat am 29. November 2024 einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt. Der langwierige Rechtsstreit mit Tesla über Aktienoptionsscheine wurde durch eine Einigung beendet. Die Bank, deren Aktie aktuell bei 236,25 EUR notiert, verzeichnet dabei eine bemerkenswerte Monatsentwicklung mit einem Plus von 16,70 Prozent.

Dividendenerhöhung im vierten Quartal

Die Dividendenpolitik des Finanzinstituts zeigt eine positive Entwicklung. Im Oktober 2024 wurde die vierteljährliche Ausschüttung auf 1,25 USD angehoben - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahresanfang. Die Bank mit einer Marktkapitalisierung von 665,5 Milliarden EUR bereitet sich zudem auf die Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference am 10. Dezember vor.

Anzeige

JPMorgan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue JPMorgan-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:

Die neusten JPMorgan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für JPMorgan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...