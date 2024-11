© Foto: Peter Morgan/AP

"Nichts ist so beständig wie der Wandel", lautet ein Zitat des griechischen Philosophen Heraklit. Dies trifft auch auf die Börse und die ETF-Welt zu.Zunächst erscheint es unmöglich, mit ETFs verschiedene Indizes zu übertreffen oder sie zu unterbieten, da sie selbst immer nur einen Index nachbilden. Doch dies trifft tatsächlich in vielen Fällen heute nicht mehr zu. So kreieren ETF-Anbieter mittlerweile für jede Strategie und Region als auch jedes Marktsegment einen eigenen Index, deren Entwicklung von den Hauptindizes abweicht. So kommt es beispielsweise seit der US-Wahl zu stärkeren Umschichtungen. Während in den vergangenen Jahren vor allem große, international agierende Konzerne (Large …