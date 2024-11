Dogecoin Prognose: 1 $ im Dezember? Analyst erwartet neues Allzeithoch

Während Ethereum heute rund 3,5 Prozent an Wert gewinnt, verliert Dogecoin moderat. Hier gab es in der vergangenen Woche einen Kursrückgang von rund 3 Prozent. Nach einer starken Aufwärtsbewegung gibt es also erste Gewinnmitnahmen. Doch nach führenden Analysten könnte genau dieser Rücksetzer eine Einstiegschance bieten. Denn einige Daten offenbaren Kurspotenzial für DOGE schon im Dezember 2024:

Expertenprognose für DOGE: Massiver Ausbruch voraus?

In the previous cycle, 225 days after the Bitcoin halving, DOGE had not yet left the station. It had just been rejected at its second attempt to break above the blue trendline. It wasn't until approximately 240 days after the halving that DOGE reached the… pic.twitter.com/VQ6kjCYjuW - Master Kenobi (@btc_MasterPlan) November 30, 2024

Die hiesige Analyse des Krypto-Experten @MasterKenobi zur Entwicklung von Dogecoin (DOGE) fokussiert sich auf zyklische Muster im Zusammenhang mit den Bitcoin-Halvings. Im letzten Zyklus zeigte DOGE 225 Tage nach dem Halving noch kaum Dynamik. Nach einem gescheiterten Ausbruch über eine blaue Trendlinie erreichte der Coin erst nach 240 Tagen die grüne Trendlinie, unterstützt durch einen starken Preisanstieg. Auch hier scheiterte der erste Versuch, was DOGE in eine mehrwöchige Konsolidierung führte.

Im aktuellen Zyklus präsentiert sich DOGE jedoch deutlich robuster. Bereits 225 Tage nach dem Halving verhandelt der Kurs stabil an der grünen Trendlinie und zeigt engere Schwankungen, was auf eine gestärkte Marktposition hinweist. Diese positive Dynamik deutet laut dem Analysten an, dass DOGE im Vergleich zum letzten Zyklus vorangeschritten ist. So hält der Analyst einen Preis von 1 US-Dollar bis Mitte Dezember für realistisch. Ein Ziel von 2,90 US-Dollar sieht er jedoch als ambitioniert. Stattdessen schätzt er etwa 1,45 US-Dollar als wahrscheinlich ein, basierend auf einer Verdopplung des vorherigen Allzeithochs.

Dogecoin Breakout



If $DOGE closes the monthly candle above the $0.396 resistance level and the Lagging Span remains above the Kijun , the coming months could propel it into price discovery. pic.twitter.com/qRaTguQoHx - Titan of Crypto (@Washigorira) November 30, 2024

Dogecoin könnte laut diesem Analysten vor einem entscheidenden Ausbruch stehen. Wenn der Monatsabschluss über dem Widerstand bei 0,396 US-Dollar liegt, deutet dies auf eine starke Aufwärtsdynamik hin. Solche Bedingungen signalisieren oft einen Eintritt in die sogenannte Phase der Preisfindung, bei der neue Höchststände möglich werden. Die Kombination technischer Indikatoren unterstreicht das Potenzial für eine signifikante Rallye in den kommenden Monaten, sofern die Chartstruktur intakt bleibt und das Momentum anhält.

Das Ausbruchslevel hat DOGE aktuell deutlich übertroffen. Kurz vor dem Ende des Monats notiert DOGE bei 0,43 US-Dollar. Ergo könnte hier der Bullenmarkt Fortsetzung finden. Der Monatschart offenbart eine konstruktive Ausgangslage für den wertvollsten Meme-Coin der Welt, der aktuell mit rund 62,6 Milliarden US-Dollar taxiert wird.

Dogecoin Alternative: Crypto All-Stars verbindet die besten Meme-Coins

Im Marktsegment der Kryptowährungen stehen Presales und innovative Projekte häufig im Fokus, besonders während einer Altcoin-Saison. Projekte wie Crypto All-Stars kombinieren attraktive Renditechancen mit langfristigem Nutzen, was sie zu einem spannenden Investment macht. Mit einem Presale-Volumen von deutlich über 7 Millionen US-Dollar zieht Crypto All-Stars aktuell die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Das Projekt setzt nun auf eine Kombination aus Meme-Coin-Hype und einem innovativen Staking-System namens MemeVault. Diese Plattform adressiert zwei der größten Trends des Jahres: die wachsende Popularität von Meme-Coins und das Bedürfnis nach einfachen Staking-Lösungen. Der MemeVault vereinfacht den bisher komplexen Prozess des Meme-Coin-Stakings. Nutzer können verschiedene Tokens wie Shiba Inu, Floki oder Bonk zentralisiert staken, ohne sie über mehrere Wallets oder Netzwerke verteilen zu müssen. Basis dafür ist der ERC-1155-Standard, der eine effiziente Verwaltung mehrerer Token-Arten über einen einzigen Smart Contract ermöglicht. Unterstützt werden beliebte Netzwerke wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana.

Der Token STARS übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Dieser fungiert sowohl als Belohnung für gestakte Meme-Coins als auch als eigenständige Staking-Option. Anleger können somit zusätzlich von Erträgen profitieren, indem sie STARS selbst staken. Mit einer attraktiven jährlichen Rendite von aktuell rund 290 Prozent APY hebt sich Crypto All-Stars von der Konkurrenz ab.

Der Presale von STARS endet in weniger als drei Wochen. Aktuell können Tokens zu einem Preis von 0,001645 US-Dollar erworben werden. Durch den frühen Einstieg sichern sich Anleger Zugang zu Crypto All-Stars. Die intuitive Plattform erleichtert den Einstieg, indem sie verschiedene Zahlungsmethoden wie ETH, USDT oder BNB akzeptiert. Auch Meme-Coins wie SHIB oder FLOKI sowie Kreditkarten eignen sich, um in Crypto All-Stars zu investieren.

