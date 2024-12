Die Ubiquiti-Aktie verzeichnete am 29. November einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 344,25 USD. Der Technologiekonzern, der sich auf Netzwerktechnik und -systeme spezialisiert, zeigt trotz des jüngsten Rückgangs eine bemerkenswerte monatliche Entwicklung mit einem Plus von 33,46 Prozent. Der Konzern, mit einer Marktkapitalisierung von 19,8 Milliarden Euro, hält weiterhin an seiner konstanten Dividendenpolitik fest und schüttet quartalsweise 0,60 USD je Aktie aus.

Anstehende Hauptversammlung

Die kommende Jahreshauptversammlung am 5. Dezember 2024 wird von Investoren mit Spannung erwartet. Das Unternehmen weist aktuell einen Cash-Flow pro Aktie von 8,96 USD auf und verzeichnet für das laufende Geschäftsjahr 2024 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,16.

