Veränderungen im Aufsichtsrat der Amadeus Fire AG Frankfurt am Main, 14. August 2025 Christoph Groß (72) hat in der regulären Aufsichtsratssitzung der Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) am 12.08.2025, wie bereits auf der Hauptversammlung für sein letztes laufendes Mandatsjahr avisiert und im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft, aus Vorgaben der Corporate Governance sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie sein Aufsichtsratsmandat der Amadeus Fire AG niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Amadeus Fire AG wählte im Anschluss den bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Grimm (65) zu seinem Nachfolger. Christoph Groß war seit 28. Mai 2011 Mitglied des Aufsichtsrats und leitete diesen als sein Vorsitzender seit dem 12. Dezember 2011. In dieser Zeit trug er wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung und dem Ausbau der Amadeus Fire Group bei. Die Umsatzerlöse stiegen seit seinem Amtsantritt bis heute um mehr als das Vierfache. Weiterhin konnte während seiner Amtszeit das Weiterbildungsangebot durch die Akquisition der Comcave Holding GmbH sowie der GFN GmbH nachhaltig erweitert werden. Nach 14 Jahren Aufsichtsratstätigkeit bei der Amadeus Fire AG hat Christoph Groß sich nun entschieden, das Zepter des Aufsichtsratsvorsitzenden an seinen designierten Nachfolger zu übergeben. "Ich sehe Amadeus Fire für die Zukunft hervorragend gerüstet. Ferner freue ich mich sehr, dass wir mit Michael Grimm als meinem Nachfolger in der Funktion des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden einen Experten und eine Persönlichkeit für dieses Gremium finden konnten, von dessen erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Vorstand ich zutiefst überzeugt bin", stellt Christoph Groß zufrieden fest. "Wir werden Christoph Groß vermissen und bedanken uns für sein hohes persönliches Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit der vergangenen Jahre", sagte Robert von Wülfing, Vorstandsvorsitzender der Amadeus Fire AG. "Christoph Groß war dem Vorstand und mir persönlich stets ein besonders wertvoller Gesprächspartner im Austausch zu Themen der aktuellen Geschäftslage und der wesentlichen Geschäftsvorgänge sowie zu den Perspektiven und der künftigen strategischen Ausrichtung der Amadeus Fire Group. Ich wünsche Christoph Groß für seine persönliche Zukunft von ganzem Herzen alles Gute. Ich freue mich, mit Michael Grimm, einen vertrauten und geeigneten Nachfolger in dieser verantwortungsvollen Position begrüßen zu können", so Robert von Wülfing weiter. "Ich freue mich sehr auf meine zukünftige Aufgabe und bin gerne bereit, meinen Teil zur Fortschreibung der beeindruckenden Erfolgsgeschichte von Amadeus Fire beizutragen", so Michael Grimm. "Auch im Namen meiner Aufsichtsratskollegen danke ich Christoph Groß für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit der vergangenen Monate und bin stolz darauf, seine Nachfolge anzutreten", bedauerte Michael Grimm die Entscheidung von Christoph Groß. Michael Grimm, seit 6. Juli 2021 Mitglied des Aufsichtsrats der Amadeus Fire AG, war zuvor in verschieden Führungspositionen tätig. Seit Mai 2022 ist Herr Grimm Finanzvorstand der Leica Camera AG. Zur Nachfolge in den Aufsichtsrat hat das Gremium am 12.08.2025 Florian Schuhbauer, Gründungspartner und Co-CIO der unabhängigen, eigentümergeführten Beteiligungsgesellschaft Active Ownership, vorgeschlagen. Vorstand und Aufsichtsrat werden nun die gerichtliche Bestellung von Florian Schuhbauer bis zur nächsten Hauptversammlung beantragen. Active Ownership ist mit seiner Beteiligung von aktuell rund 18% der Aktien größter Einzelaktionär der Amadeus Fire AG. Florian Schuhbauer über sein Engagement bei der Amadeus Fire Group: "Aus unserer Sicht verfügt Amadeus Fire über ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Künftig werden wir das Management auch im Aufsichtsrat dabei unterstützen, dieses Potenzial zu realisieren. Als größter Einzelaktionär stehen wir voll und ganz hinter der Strategie des Unternehmens, sich zu einem Spezialisten für Personal und Weiterbildung zu entwickeln und die Profitabilität nachhaltig zu stärken".



Kontakt:

Jörg Peters Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80



