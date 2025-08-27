HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Wissler hob am Mittwoch in seinem Kommentar zur Präsentation auf der "German Select"-Investorenkonferenz von MWB vor allem die Chancen des Personaldienstleisters durch Zukäufe hervor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005093108
