Der schwedische Sicherheitsdienstleister Securitas AB verzeichnet zum Ende des Jahres 2024 eine beachtliche Entwicklung an der Börse. Die Aktie schloss am 30. November bei 11,89 EUR, was einer eindrucksvollen Monatssteigerung von 9,35 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden EUR positioniert sich das Unternehmen weiterhin als bedeutender Akteur im Sicherheitssektor.

Fundamentaldaten sprechen für solide Position

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine interessante Konstellation: Mit einem KGV von 12,00 für 2024 und einem niedrigen KUV von 0,04 präsentiert sich die Aktie in einer stabilen Verfassung. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die ein Plus von 45,13 Prozent aufweist.

