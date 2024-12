Krypto-News: Sinnlose Memecoins leerverkaufen und nützliche Coins kaufen?

Während sich die meisten Kryptoinvestoren ausschließlich auf steigende Kurse konzentrieren, könnte sich gerade durch einen Total-Return-Ansatz das Risiko des Marktes reduzieren lassen.

Angesichts der schnell fallenden Kurse von Memecoins und des geringen Nutzens könnten sie in Kombination mit nützlichen Kryptowährungen eine hervorragende Option für eine Long-Short-Strategie bieten. Wie gut sich diese im aktuellen Marktumfeld eignet und worauf Investoren dabei achten sollten, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Sollte man nun sinnlose Memecoins leerverkaufen und Value-Coins kaufen?

Insbesondere auf dem Kryptomarkt gibt es viele Projekte, welche frühzeitig aufgeben werden und somit eine gute Option für einen Leerverkauf bieten. Laut Berichten soll dabei die durchschnittliche Halbwertszeit bei 3 Jahren liegen, während es bei den Memecoins nur 1 Jahr ist.

Zudem handelt es sich bei den meisten Memetoken um Kryptowährungen ohne ein echtes Geschäftsmodell und somit Nutzen. Zusammen mit ihrer hohen Volatilität könnten sie dabei vornehmlich in Korrekturphase schnell hohe Gewinne erzielen.

Somit würden sie sich tendenziell für Shorts anbieten, während man die in letzter Zeit vernachlässigten Value-Coins Long gehen kann. Auf diese Weise könnte man auf einen Ausgleich der Übergewichtung der Memecoins und eine Rückkehr des Marktes zur Vernunft setzen.

Marktkapitalisierung und Volumen der Memecoins | Quelle: CoinMarketCap

Mittlerweile hat der Kryptosektor der Memecoins eine Marktkapitalisierung in Höhe von 122,36 Mrd. USD erzielt, was angesichts seines marginalen Nutzens überwältigend ist. Einige von ihnen wie Dogecoin haben sogar Bewertungen erreicht, die sinnvolle globale Unternehmen wie Schlumberger, General Motors, Mercedes Benz, Glencore oder Porsche übertreffen.

Zudem ist bei dem Handelsvolumen ein Rückgang feststellbar. Während dieses laut den Angaben von CoinMarketCap noch am 14. November bei 71,91 Mrd. USD lag, ist es am 30. November bereits auf 16,58 Mrd. USD um 76,94 % gefallen. Dennoch hält es sich deutlich höher als der Jahresdurchschnitt von rund 7 bis 10 Mrd. USD.

Dennoch werden die warnenden und kritischen Stimmen immer lauter. Zu ihnen gehören unter anderem CZ, der ehemalige Geschäftsführer der größten Kryptobörse Binance, oder Ki Young Ju, der Geschäftsführer von CryptoQuant.

Memecoins shorten ist derzeit noch zu gefährlich

Noch sind die Memecoins allerdings sehr heiß und so kann es sehr gefährlich werden, wenn man diese shortet. Schließlich können diese nur begrenzt fallen und theoretisch unendlich steigen. Somit ist das Verlustrisiko also deutlich größer, insbesondere, angesichts einer so hohen Volatilität kann dies schnell teuer für Anleger werden.

Derzeit eignet sich dieser Ansatz höchstens in Korrekturphasen des Marktes. Aber auch dort stürzen sich nicht wenige schnell auf die Memecoins, sodass es schnell zu einer bösen Überraschung werden kann. Die nächsten Allzeithochs werden erst zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2025 erwartet, solange ist Vorsicht geboten.

Zeitweise können sich sogar manche Memetoken stabiler als die Value-Coins halten. Allerdings dürfte dies nicht immer so bleiben, auch wenn sicherlich einige Memecoins weiterhin unter den führenden Kryptowährungen aufzufinden sein werden.

Ebenso haben sie laut CoinMarketCap erst heute wieder mit 122,36 Mrd. USD ein neues Allzeithoch verzeichnet. Auch wenn das Volumen derzeit niedrig ist, so können die Memecoins dennoch weiter an Wert gewinnen. Zudem hat ihr Anteil am DEX-Volumen sogar zuletzt zugenommen.

Anteil des Memecoin-DEX-Volumens | Quelle: Dune - @jhackworth

Außerdem rechnen Memecoin-Experten mit einem Memecoin-Superzyklus, welcher noch im nächsten Jahr anhalten soll. Denn einige von ihnen entwickeln auch Apps und andere nützliche Produkte, mit denen für eine organische Nachfrage gesorgt wird.

Außerdem nehmen mittlerweile immer mehr seriöse Kryptobörsen wie Coinbase vermehrt Memecoins auf. Aber auch andere wie Valour Inc. haben nun den ersten Dogecoin-ETP herausgebracht. Zudem gibt es mittlerweile unterschiedliche Memecoin-Indizes wie von MarketVector.

Meme-Coin-Index | Quelle: MarketVector

All dies verdeutlicht, dass es sich bisher nicht um den richtigen Zeitpunkt für diese Strategie handelt. Schließlich kann somit noch leichter Kapital in diesen Sektor fließen, was sich wiederum förderlich auf die Kurse auswirkt.

Dennoch kann sie bei weniger attraktiven Memecoins eine interessante Option darstellen, sofern es Möglichkeiten für einen Leerverkauf gibt. Aber auch dann sollten Anleger stets auf das Timing des Marktes, die Social-Media-Statistiken und andere wichtige Bewertungsfaktoren achten sowie Stopp-Losses verwenden.

Eine Alternative stellt das Hedging der Spot-Positionen dar, um auf diese Weise eine Veräußerung und somit Besteuerung der Gewinne zu vermeiden, was nach einer Haltefrist von mindestens einem Jahr der Fall ist. In dem aktuellen Marktumfeld kann dies jedoch sehr gefährlich sein, sodass sich eher Käufe von Dips anbieten, wenn Bitcoin um 20 bis 30 % und die Altcoins noch mehr korrigieren.

Auf diese Weise können Sie ihre Krypto-Gewinne zusätzlich steigern

Nicht nur über die Kursanstiege können Gewinne am Kryptomarkt erzielt werden. Überdies gibt es einige Renditeoptionen, welche passive Einkommen generieren. Dies sind beispielsweise Staking, Liquid-Staking, Lending, Liquidity Farming und mehr. Zudem sind durch die Kombination dieser zusätzliche Gewinne und Zinseszinsen möglich.

Damit Anfänger sich in dem großen Angebot von verschiedenen Optionen und Terminologien sowie technologischen Anforderungen nicht verlieren sowie die zusätzlichen Renditen verpassen, entwickelt Crypto All-Stars eine besonders anfängerfreundliche Staking-Plattform, welcher über verschiedene Chains hinweg operiert.

Dafür verwendet sie ein Multi-Chain-Protokoll und die MemeVault-Technologie, um neuartige Renditen zu ermöglichen. Durch die Verwendung von Smart Contracts werden diese automatisiert ausgeführt, sodass für eine hohe Sicherheit, Rendite und Effizienz gesorgt werden kann, da die Mittelsmänner eingespart werden.

Daher bestehen auch weniger Risiken als bei zentralistischen Kryptobörsen, welche ähnliche Dienste anbieten - jedoch oft mit sehr hohen Abschlägen auf die Rendite. Sollten diese gehackt werden, wobei sie aufgrund der Akkumulation von Nutzerdaten und -beständen besonders attraktiv sind, oder die Börse insolvent gehen, ist das Vermögen der Anleger in Gefahr.

Deutlich weniger attraktiv sind für die Hacker hingegen einzelne Ziele, da sie diese seriell abarbeiten müssen und nur eine verhältnismäßig geringe Beute ergattern. Die Anleger erhalten bei Crypto All-Stars jedoch noch einen zusätzlichen Schutz, da die Smart Contracts von unabhängigen Sicherheitsexperten überprüft werden.

Auf der Staking-Plattform stellt der eigene $STARS-Coin ein zentrales Element dar. Denn dieser gewährt den Inhabern höhere Renditen innerhalb der Anwendung, wobei diese bis zu dreimal höher liegen. Deshalb konnten im Vorverkauf bereits 7,27 Mio. USD eingeworben werden, wobei die Coins derzeit noch für 0,0016516 USD angeboten werden.

Crypto All-Stars positioniert sich an der Schnittstelle von DeFi (Dezentrale Finanzen) und Memecoin, was ihm ein überdurchschnittliches Potenzial verleiht. Schon jetzt sollen einige der wichtigsten Memecoins zu den unterstützten Partnern zählen, wie Dogecoin, Shiba Inu und Floki, was ihm eine besonders hohe Viralität verliehen hat. Später lässt sich das Konzept aber noch auf viele weitere Sektoren und innovative Renditearten erweitern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.