Die indische IT-Dienstleistungsfirma Infosys, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 86,3 Milliarden Euro, steht vor einem ereignisreichen Dezember 2024. Das Unternehmen wird seine Präsenz auf mehreren hochkarätigen Branchenveranstaltungen verstärken, darunter die Jefferies GEMS Conference am 4. Dezember und die JPM India TMT C-Suite and Expert Conference am darauffolgenden Tag. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme an zwei wichtigen Konferenzen am 10. Dezember - der Global Citi IT Services Conference sowie dem TD Cowen IT Services & Digital Engineering Summit.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Der Technologiekonzern verzeichnet eine positive Kursentwicklung an den Börsen. Mit einem Bestand von 4,2 Milliarden Aktien zeigt sich das Unternehmen gut positioniert im internationalen IT-Dienstleistungssektor. Die bevorstehenden Konferenzen bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Marktposition weiter zu stärken und neue Geschäftsperspektiven zu erschließen.

