Die Paramount Global Aktie zeigt sich in den letzten Handelswochen des Jahres 2024 mit gemischten Signalen. Der Medienkonzern muss sich zum Jahresende auf rückläufige Werbeeinnahmen einstellen, wie CEO Bob Bakish kürzlich bekannt gab. Der Aktienkurs verzeichnete am 30. November einen Stand von 21,55 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,23 Prozent entspricht. Trotz der aktuellen Herausforderungen konnte die Aktie im Monatsvergleich ein Plus von 8,38 Prozent verbuchen.

Analysten passen Bewertung an

Die Experten von MoffettNathanson Research haben ihre neutrale Einschätzung der Aktie bestätigt, passten jedoch ihr Kursziel von 10 USD auf 9 USD nach unten an. Die nächste Quartalsdividende von 0,05 USD ist für den 14. März 2024 angesetzt.

