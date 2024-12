Die Bank of New York Mellon verzeichnet zum Start in den Dezember eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 78,13 Euro, was einem Zuwachs von 0,82 Prozent entspricht. Das Geldinstitut, das zu den führenden Anbietern von Wertpapier- und Finanzdienstleistungen zählt, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 56,3 Milliarden Euro auf.

Dividendenentwicklung im Fokus

Im Bereich der Dividendenpolitik zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung für die Aktionäre. Die vierteljährliche Ausschüttung wurde im zweiten Halbjahr 2024 von 0,42 auf 0,47 US-Dollar angehoben, was das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stabilität unterstreicht.

