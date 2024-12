Die Bank of Ireland verzeichnete zum Ende des Jahres 2024 eine gedämpfte Marktentwicklung. Der Aktienkurs schloss am 30. November bei 8,309 EUR, was einen monatlichen Rückgang von 3,32 Prozent bedeutet. Die Finanzgruppe, die zu den führenden Kreditinstituten Irlands zählt, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden Euro auf.

Dividendenzahlungen 2024

Im Geschäftsjahr 2024 schüttete das Unternehmen eine Gesamtdividende von 0,60 EUR je Aktie aus, wobei im Oktober eine Zwischendividende von 0,35 EUR ausgezahlt wurde. Mit einem aktuellen KGV von 5,18 für das Jahr 2024 zeigt sich die Bank fundamentalwirtschaftlich solide positioniert.

