Frankfurt (pta/01.12.2024/08:00) - Drei Einflussfaktoren haben den Trend zur Entwicklung von "Smart Cities" begünstigt - die fortschreitende Urbanisierung, die zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit sowie die gestiegenen Ansprüche der Bürger.

Wachsender Bedarf an "Smart Cities"

Die im Februar 2023 veröffentlichte EU-Studie "Social approach to the transition to smart cities" betont die Notwendigkeit, Smart Cities möglichst jeder Bevölkerungsgruppe anzubieten und bürgerorientiert zu gestalten, um den Zugang zu den Vorteilen der Digitalisierung zu erleichtern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung sozialer Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch Maßnahmen, wie erschwingliche digitale Infrastruktur und barrierefreie Technologien. Die Studie hebt hervor, dass eine aktive Bürgerbeteiligung und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend sind, um Vertrauen in Smart-City-Initiativen zu schaffen. Sie empfiehlt außerdem klare Datenschutzrichtlinien und den Schutz der Privatsphäre als zentrale Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Aufgeschlüsselt wurde das Konzept in fünf Komponenten: smartes und sicheres Wohnen, smarte Governance und E-Bürger, smarte Mobilität, smarte Umwelt und smarte Wirtschaft.

Ein DAX-Unternehmen beschäftigt sich besonders intensiv mit dem Zukunftstrend "Smart Cities" - Siemens AG (ISIN: DE0007236101). Die Smart-Infrastrukturtechnologien des Konzerns integrieren Gebäudeautomation, Energiemanagement und Mobilitätssysteme, um den Ressourcenverbrauch zu optimieren sowie die Lebensqualität zu verbessern. Außerdem arbeitet Siemens mit Software, die es Städten ermöglicht, urbane Szenarien zu simulieren und zu analysieren, was die Entscheidungsprozesse verbessern soll. Durch den Einsatz von Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz unterstützt Siemens Städte dabei, widerstandsfähiger zu werden, Emissionen zu senken und die Mobilität der Bewohner zu verbessern.

Auch die österreichische PORR AG (ISIN: AT0000609607) spielt eine bedeutende Rolle bei der Realisierung von Smart Cities, indem sie innovative Bauprojekte umsetzt, die auf Energieeffizienz und moderne Technologien setzen. Ein herausragendes Projekt stellt in diesem Kontext das "Village im Dritten" dar, wo die PORR bei mehreren Bauplätzen als Generalunternehmerin fungiert. Auf dem ehemaligen Bahngelände Aspanggründe im 3. Wiener Bezirk entstehen derzeit zahlreiche Wohnungen, Büroflächen und öffentliche Einrichtungen sowie großzügige Grünflächen.

Das Projekt gilt als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Wien und soll nach aktueller Planung 2027 fertiggestellt werden. Dann wird das neue Stadtquartier rund 2.000 Wohnungen, 39.000 m² Büro-, und Gewerbeflächen sowie eine Schule und zwei Kindergärten umfassen. Das Herzstück des Areals bildet zudem der ca. zwei Hektar große Bert-Brecht-Park. Die Pläne sehen vor, ein modernes, nachhaltiges und lebenswertes Quartier zu schaffen, das den Anforderungen einer Smart City gerecht wird.

Was Village im Dritten smart macht

Durch den Einsatz von 500 Erdwärmesonden, Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über einem Megawatt und Fernwärme wird ein Großteil der benötigten Energie vor Ort erzeugt und genutzt. Das sorgt für eine nahezu klimaneutrale Energieversorgung. Bei der Errichtung der Gebäude wird auf nachhaltige Baustoffe und energieeffiziente Bauweisen geachtet. Ziel ist es, hohe Umweltstandards zu erfüllen und bestimmte Zertifizierungen zu erreichen. Auf mehreren Baufeldern des Quartiers werden beispielsweise Gebäude in nachhaltiger Holzhybridbauweise errichtet.

Der Bert-Brecht-Park dient als Erholungsraum und verbessert dadurch zum einen die Lebensqualität der Bewohner und zum anderen beeinflusst er das Mikroklima positiv. Dasselbe trifft auch auf die begrünten Dachflächen und Gemeinschaftsbereiche zu. Auf das Thema "Smart Mobility" wurde im Village im Dritten ebenfalls großen Wert gelegt, schließlich ist es weitgehend autofrei gestaltet und fördert somit den Fußgänger- und Radverkehr. Zusätzlich werden Carsharing-Angebote und Ladestationen für Elektrofahrzeuge integriert, um eine nachhaltige Mobilität zu unterstützen.

Links: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU (2023)737128 ^ https://villageimdritten.at/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

