Chris und Andreas Ehrlich, besser bekannt als die Ehrlich Brothers, haben Zauberei zu einem Riesen-Event für Groß und Klein gemacht - und setzen ihre magischen Künste jetzt auch mit Kindern ein, die an Hemiparese leiden, also halbseitig gelähmt sind. Die These der Brüder: "dass die Lust am Zaubern motorische Fähigkeiten in der gelähmten Hand zum Leben erwecken kann", erklären sie im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Gemeinsam mit Neurowissenschaftlern entwickelten sie eine magische Versuchsreihe, um herauszufinden, ob sich der Einsatz der gelähmten Hand nach dem Training in einem Zaubercamp verbessern kann - und ob diese auch im Gehirn ablesbar sind. Viel verraten die Ehrlich Brothers zwar noch nicht, aber: In der neuen TV-Show "Magic Moves" (in der ZDF-Mediathek und bis Ende Dezember samstags im linearen Programm) ist zu sehen, ob Zaubern bei Hemiparese wirkt. "Dann ist uns vielleicht unser größtes Kunststück im Leben gelungen."Ihren Erfolg verdanken Chris und Andreas auch den eigenen Eltern: "Krass, wie viele Tage und Monate unsere Eltern unsere Zaubertricks als Testpublikum ertragen haben. Meine Mutter schaute sich manche ständig misslingenden Kartentricks bestimmt 50 Mal an und lächelte immer wieder erstaunt über das Kunststück. Das ging nur mit sehr viel Liebe."Mit dem Vater haben die Zauberbrüder "unzählige Stunden im Werkraum verbracht, uns neue Illusionen ausgedacht und Prototypen gebaut. Das hat uns unendlich zusammengeschweißt." Ihren Durchbruch hat der Vater nicht mehr miterlebt; er starb 2013 an Leukämie.Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" sowie online auf www.a-u.de.