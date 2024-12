Wochenausblick - Konjunkturzahlen und Quartalsergebnisse

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns erneut eine Menge spannender Konjunkturzahlen. Quartalszahlen gibt es von mehreren großen Unternehmen, darunter von einigen kanadischen Banken. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet eher ruhig. Für die EU wird die Arbeitslosenquote sowie das Sentix Investorenvertrauen veröffentlicht. Auf der anderen Seite des Ozeans gibt die USA mit dem ISM für das verarbeitende Gewerbe einen Einblick in die Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbes. Auf Unternehmensseite veröffentlichen die Tech-Unternehmen Prosus N.V. und ZScaler Inc. ihre Quartalszahlen.















Dienstag:



Am Dienstag bleibt es weitestgehend ruhig. Auf der Konjunkturseite gibt es wenig zu berichten. Das Softwareunternehmen Salesforce Inc. und das Technologieunternehmen Marvell Technology Inc. geben am Abend ihre Quartalsergebnisse bekannt.











Mittwoch:



Zur Wochenmitte hin wird es spannend. Die EU gibt mit dem Erzeugerpreisindex Einblicke in die Preisveränderung von Rohstoffen. Die USA veröffentlicht über das Institute of Supply Management (ISM) gleich mehrere Zahlen zum Arbeitsmarkt und zum Gewerbe. Unabhängig davon werden auch die Werksaufträge sowie die Beschäftigungsänderung bekannt gegeben. Des Weiteren berichtet die Fed mit dem Beige Book über die aktuelle US-Wirtschaftslage. Interessant wird zuletzt auch der PMI Composite Bericht für Produktion und Dienstleistungen. Dieser wird gleich für mehrere Regionen veröffentlicht, darunter Deutschland, die EU und USA. Auf Unternehmensseite veröffentlichen die Royal Bank of Canada und die National Bank of Canada ihre Quartalsergebnisse. Zudem gibt das Halbleiterunternehmen Synopsis Inc Einblick in seine Zahlen.















Donnerstag:



Am Donnerstag veröffentlicht die Deutsche Bundesbank die Werksaufträge für Deutschland. Für die Eurozone werden die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Aus den USA kommen zudem die Zahlen der Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung. Auf der Unternehmensseite veröffentlichen noch mehr kanadische Banken ihre Zahlen, darunter die Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal und die Canadian Imperial Bank. Abseits der Bankenbranche könnten auch die Zahlen von The Kroger Company, Lululemon Athletica Inc. und Veeva Systems Inc. interessant werden.











Freitag:



Zum Wochenende bleibt es im Hinblick auf die Konjunkturzahlen spannend. Für Deutschland wird die Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion bekannt gegeben. Die EU gibt hingegen Auskunft über die Beschäftigungsänderung und das Bruttoinlandsprodukt. Die USA veröffentlicht die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sowie das Reuters Verbrauchervertrauen. Für Kanada wird zudem die Arbeitslosenquote veröffentlicht.















Quelle: HSBC