Unternehmen wie Microsoft, Apple oder Coca-Cola gelten als Paradebeispiele für sogenannte Burggraben-Aktien - Firmen, die sich durch tiefgreifende Wettbewerbsvorteile wie starke Marken, Netzwerkeffekte oder technisches Know-how vor Konkurrenz schützen. Doch wie nachhaltig sind diese Schutzmechanismen in einer disruptiven Welt - Im Interview mit Kapitalmarktexperte Stefan Riße von Acatis Investment wird deutlich: Während Marken wie Microsoft und Apple mit Innovationskraft und Netzwerkeffekten ihre Stellung behaupten, zeigt die deutsche Automobilindustrie, wie schnell technische Disruptionen wie Elektromobilität alte Burggräben überwinden können. Auch in der Lebensmittelindustrie beweisen Start-ups, wie das Internet etablierte Strukturen durchbrechen kann. Warum Apple trotz stärkerer Konkurrenz kaum Marktanteile verliert, was Coca-Cola mit Cola Zero richtig macht und welche Risiken selbst bei scheinbar unerschütterlichen Unternehmen lauern: Das und mehr gibt's im Video!