BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will keine Abkehr vom Umstieg auf E-Mobilität. Alle Hersteller sähen das als die Zukunft, sagte Scholz bei einer Parteikonferenz in Berlin. "E-Autos beschleunigen auch viel schneller", fügte er hinzu. "Eine Rolle rückwärts können wir uns jedenfalls nicht leisten." Zugleich machte Scholz deutlich, dass er Strafzahlungen deutscher Autohersteller an die Europäische Union wegen verfehlter Klimaziele "mit allen Mitteln verhindern" werde. Es sei nicht sinnvoll, Strafen nach Brüssel zu überweisen, statt in Deutschland zu investieren. Er setze auf Steuervorteile für E-Autos und lasse sich nicht entmutigen. "Dafür kämpfe ich, dass Arbeitsplätze gesichert werden", sagte Scholz./vsr/DP/mis