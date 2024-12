Die Partners Group AG verzeichnet zum Jahresende eine bemerkenswerte Entwicklung an der Schweizer Börse. Der Aktienkurs der international tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft erreichte am 30. November einen Stand von 1.377,00 EUR, was einem monatlichen Zuwachs von 6,65 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,8 Milliarden EUR bestätigt das Unternehmen seine Position als bedeutender Akteur im Finanzsektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens spiegeln die solide Geschäftsentwicklung wider. Für das Jahr 2024 wird ein KGV von 30,17 prognostiziert, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 18,94 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 24,09 EUR bei insgesamt 26,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Anzeige

Partners Group AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Partners Group AG-Analyse vom 1. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Partners Group AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Partners Group AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Partners Group AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...