Die rot-grüne Regierung plant mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 2.0 Verbesserungen für Startups, die EU verspricht mehr Geld und weniger Bürokratie. So groß sind die Finanzierungslücken im Startup-Ökosystem. Gründer tun sich schwer, in Deutschland an Wachstumskapital zu kommen. Um den Jungunternehmen unter die Arme zu greifen, hatte die Ampel-Regierung im Zuge ihrer Wachstumsinitiative eigentlich ein Maßnahmenpaket geplant, das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...