Die Jahresendrallye ist in aller Munde. Die Anleger haben sich an einen versöhnlichen Jahresausgang gewöhnt, und da an der Börse die Psychologie überwiegt, erfüllt sich dieser Wunsch in der Regel. Anleger sind positiv gestimmt für Wertpapiere, kaufen diese deshalb und lassen so die Kurse steigen. Der DAX steht trotz aller Widrigkeiten kurz vor einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...