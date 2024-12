DJ Volkswagen bereitet sich auf Warnstreiks vor

DOW JONES--Volkswagen bereitet sich auf einen Warnstreik der IG Metall vor. "Volkswagen respektiert das Recht der Beschäftigten, an einem Warnstreik teilzunehmen. Das Unternehmen setzt weiterhin auf den konstruktiven Dialog mit der Mitbestimmung, um eine nachhaltige und gemeinsam getragene Lösung zu erreichen", sagte ein VW-Sprecher am Sonntag. Man wolle die Auswirkungen des Warnstreiks auf Kundinnen und Kunden, Partner sowie Industrieanlagen so gering wie möglich halten. Deswegen habe man bereits im Vorfeld gezielt Maßnahmen ergriffen, die eine Notversorgung sicherstellten. Das Unternehmen werde fortlaufend über die Entwicklungen informieren.

Ein Sprecher der IG Metall hatte am Freitag gesagt, die Beschäftigten würden am Montag mit Warnstreiks beginnen und für einige Stunden am Tag ihre Arbeit niederlegen. Die Dauer des Streiks werde vom weiteren Verlauf der Verhandlungen abhängen.

Die Friedenspflicht, die einen Streik bisher verhinderte, lief am 30. November um Mitternacht aus. Die bisher letzte Gesprächsrunde zwischen Volkswagen und der Gewerkschaft endete ohne eine Einigung, die Verhandlungen sollen am 9. Dezember fortgesetzt werden. Volkswagen beschäftigt in Deutschland rund 300.000 Arbeitnehmer und betreibt 10 Werke im Land.

