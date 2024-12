DJ POLITIK-BLOG/Marco Buschmann wir neuer FDP-Generalsekretär

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann übernimmt das Amt des FDP-Generalsekretärs. Er tritt die Nachfolge von Bijan Djir-Sarai an, der am Freitag wegen des umstrittenen "D-Day"-Papiers zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition zurückgetreten war. FDP-Chef Christian Lindner begründete die Entscheidung mit Buschmanns Erfahrung im Parteimanagement. "Marco Buschmann war nicht nur ein sehr anerkannter Justizminister, sondern zuvor auch ein höchst erfolgreicher Parteimanager. Ich bin erleichtert, dass er sich bereit erklärt hat, eines der schwierigsten Ämter in einem der härtesten Wahlkämpfe der letzten siebzig Jahre zu übernehmen", sagte Lindner der "Rheinischen Post".

Gegenüber Bild bestätigte Buschmann: "Ich fühle mich durch das große Vertrauen sehr geehrt. Die liberale Partei muss jetzt zeigen, dass sie die besten Antworten hat, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Freiheit jedes einzelnen Menschen vor Bürokratie und staatlicher Übergriffigkeit zu schützen. Das ist jetzt unsere Aufgabe."

