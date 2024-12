Ethereum statt Solana: Bärische Divergenz! Jetzt SOL verkaufen?

Mit einem Kursplus von 13 Prozent in der vergangenen Woche zeigt Ethereum klar Stärke. Zum Vergleich: Bitcoin steigt in diesem Zeitraum nur um 1 Prozent, während Solana sogar 3 Prozent fällt. Nach dem Allzeithoch realisieren Anleger bei SOL Gewinne. Ergo ist der native Coin der Layer-1-Blockchain die Ausnahme in der Top 10 und verliert an Wert. Alle anderen Top 10 Coins haben in diesem Zeitraum eine positive Rendite verzeichnet.

Nun bildet sich zugleich eine bärische Divergrenz - sollten Anleger jetzt SOL verkaufen und ETH kaufen?

Krypto Prognose: Experte empfiehlt ETH statt SOL

Eine massive bärische Divergenz und ein Kursverlust von 15 Prozent bei$SOL im Vergleich zu ETH deuten nach Michael van de Poppe auf eine Marktrotation hin. Bei einer solchen Divergenz zeigt der Kursverlauf ein gegenteiliges Verhalten zu einem Indikator wie hier dem RSI. Dies signalisiert eine wahrscheinliche Kurskorrektur, da die Marktstimmung hinter dem Preis nicht mehr mithält.

Der 15%-Rückgang von SOL gegenüber ETH unterstreicht die Verlagerung von Kapital. Solche Rotationen treten auf, wenn Anleger ihre Positionen in einem Vermögenswert reduzieren, um in vermeintlich stärkere oder unterbewertete Alternativen zu investieren. Hier liegt der Fokus auf Ethereum, dessen Ökosystem derzeit als unterbewertet gilt. Projekte innerhalb dieses Netzwerks bieten potenziell hohe Renditechancen. Solana lief die letzten zwei Jahre stark, Ethereum könnte Nachholpotenzial haben.

A massive bearish divergence and a 15% drop of $SOL vs. $ETH indicate the rotation is taking place. pic.twitter.com/VZ2nEBLSHX - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 30, 2024

Der Experte sieht in diesem Kontext Chancen für signifikante Gewinne. Unterbewertete Projekte im Ethereum-Ökosystem könnten sich in den nächsten drei bis sechs Monaten um das 10- bis 15-fache steigern. Dies liegt daran, dass sich Marktzyklen oft wiederholen: Während Solana kürzlich stark performte, verschiebt sich das Momentum nun in Richtung Ethereum. Anleger, die rechtzeitig reagieren, könnten von dieser Rotation profitieren, wenn das Kapital zu Ethereum fließt und dessen Projekte an Wert gewinnen. Denn Solana hat bereits ein neues Allzeithoch erreicht, während es bei Ethereum noch aussteht. Hier beträgt der Abschlag zum Rekordhoch immer noch rund 20 Prozent.

Ethereum-L2 Pepe Unchained explodiert über 60 Mio. $

Die Bedeutung der Diversifikation in Krypto-Portfolios bleibt natürlich hoch. Wer risikoaffin agiert, setzt nicht nur auf Large-Cap-Coins wie Ethereum oder Solana. Zugleich gibt es insbesondere durch Investitionen in kleinere Altcoins die Chance auf eine größere. Upside, bei korrelierend steigenden Risiken. Presales stehen dabei im Fokus, da sie Investoren frühzeitigen Zugang zu innovativen Projekten ermöglichen. Ein prominentes Beispiel ist PEPU, der native Token von Pepe Unchained, einer Layer-2-Blockchain. Dieses Projekt möchte ein vielseitiges Ökosystem für Krypto-Memes aufbauen und damit vom dynamischen Wachstum des Meme-Coin-Markts profitieren.

Pepe Unchained kombiniert die etablierte Pepe-Marke mit den technologischen Vorteilen von Ethereum-basierten Layer-2-Lösungen. Diese Verbindung hat bereits starke Ergebnisse erzielt: Der Presale verzeichnete Einnahmen von über 60 Millionen US-Dollar. Noch bis Dezember können Anleger den PEPU-Token zu einem festen Preis erwerben.

Zum Pepe Unchained Presale

Das Projekt zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Anwendungsfällen aus. Eine dezentrale Börse ermöglicht schnellen und günstigen Handel, während ein Block-Explorer Transparenz durch detaillierte Transaktionsinformationen bietet. Zudem gewährleistet eine eigens entwickelte Bridge die Interoperabilität zwischen der Layer-2-Lösung und Ethereum. Mit dem Förderprogramm "Pepe Frens with Benefits" zielt Pepe Unchained auf Entwickler ab und stellt Ressourcen für die Entwicklung neuer dApps bereit.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die aktive Community, die mit über 75.000 Mitgliedern über verschiedene soziale Netzwerke zur Weiterentwicklung beiträgt.

Unterstützt werden Investitionen in PEPU durch ETH, USDT, BNB sowie Kreditkarten, wodurch der Erwerb denkbar einfach gestaltet ist. Nutzer verbinden lediglich ihr Wallet mit der Website und können Tokens direkt tauschen. Der Presale endet in etwa zwei Wochen, sodass bei einem aktuellen Preis von 0,01295 US-Dollar die letzte Möglichkeit besteht, ein Engagement in Pepe Unchained günstig aufzubauen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.