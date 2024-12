Bitcoin auf 140.000 US-Dollar: Hoffnung auf Dezember-Rallye

Bitcoin durchbricht erneut die Marke von 97.000 US-Dollar und zeigt Potenzial für weitere Kursgewinne. Mit einem starken Aufwärtstrend rückt das historische Allzeithoch von 100.000 US-Dollar in greifbare Nähe. Gleichzeitig nähert sich die Marktkapitalisierung der symbolischen Schwelle von 2 Billionen US-Dollar. Verschiedene Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye noch nicht beendet sein dürfte. Die aktuelle Dynamik schafft Raum für Optimismus unter Anlegern, die auf einen anhaltenden Bullenmarkt hoffen.

Krypto-Analysten sehen hier massives Kurspotenzial, mitunter sogar schon Kurse im siebenstelligen Bereich für Bitcoin.

Bitcoin is going to $1 million sooner than you think. pic.twitter.com/odldpBjT88 - Vivek (@Vivek4real_) November 30, 2024

Doch zunächst einmal dürfte es um die 100.000 US-Dollar gehen - kommt jetzt die Dezember-Rallye, sodass man noch schnell BTC kaufen sollte?

Bitcoin vor Kursexplosion im Dezember?

Die Saisonalität beschreibt grundsätzlich wiederkehrende Muster im Kursverlauf von Bitcoin, die an bestimmte Zeiträume oder Ereignisse gekoppelt sind. Ein häufig beobachtetes Phänomen ist, dass der Bitcoin-Preis in den Monaten nach US-Präsidentschaftswahlen häufig signifikante Gewinne verzeichnet. Diese Muster bieten Anlegern Orientierungspunkte, wobei jedoch externe Faktoren die Ergebnisse beeinflussen können. Saisonalität eruiert Wahrscheinlichkeiten, doch ist natürlich keine hundertprozentige Gewissheit.

Historically, Bitcoin $BTC has surged in the December following US Presidential elections, with gains of 30% and 46% in the last two cycles.



If history repeats, we could see $BTC closing the year in the $125,000-$140,000 range! pic.twitter.com/Dd1h0eM4oH - Ali (@ali_charts) November 30, 2024

Der Analyst Ali Martinez hebt nun in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass Bitcoin historisch im Dezember nach US-Präsidentschaftswahlen deutliche Gewinne erzielt habe. In den letzten beiden Zyklen betrugen die Zuwächse 30 bzw. 46 Prozent, was eine klare saisonale Tendenz zeigt. Auf Basis dieser Daten prognostiziert Martinez, dass der Bitcoin-Preis bis Jahresende 2024 in einer Spanne von 125.000 bis 140.000 US-Dollar liegen könnte. Diese Einschätzung stützt sich auf das wiederkehrende Vertrauen der Anleger nach Wahljahren, kombiniert mit dem aktuellen Makrotrend und gestiegener Akzeptanz.

