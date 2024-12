Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Die Veranstaltung in Xiamen feiert Spitzenentwicklungen und betont Qualität und globale Zusammenarbeit im WerbebereichDas 31. internationale chinesische Werbefestival (das "Festival") fand kürzlich in der malerischen Stadt Xiamen in China statt, die im Volksmund auch als "Reiherinsel" bekannt ist. Im Mittelpunkt dieser wichtigsten jährlichen Veranstaltung für die chinesische Werbeindustrie standen die Nutzung neuer Produktivkräfte, die Förderung innovativer Integration und die Verfolgung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung. An dem Festival nahmen Regierungsbeamte, Wissenschaftler und Werbefachleute aus der ganzen Welt teil, um den Wandel in der Branche voranzutreiben und künftige Wachstumsstrategien zu diskutieren.Die Werbebranche ergreift derzeit neue Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige Entwicklung, die von neuen Produktivkräften angetrieben wird. Die Veranstaltung spielte eine Schlüsselrolle bei der Hervorhebung der konstruktiven Auswirkungen dieser Innovationen, indem sie hochkarätige Fachleute und Innovatoren der Branche zusammenbrachte. Das Festival bot ein breites und überzeugendes Programm, in dessen Mittelpunkt wichtige Bereiche wie neue Produktivkräfte, KI, globales Branding, digitales Marketing und Standards-Akkreditierung standen.Den Teilnehmenden wurden unter anderem mehrere Hauptveranstaltungen, fast 20 Foren und Networking-Sitzungen, sieben professionelle Präsentationen und fünf Sitzungen zur Vorstellung von Ressourcen und Marketing geboten. In diesen Sitzungen wurden nicht nur die neuesten Spitzentechnologien und innovativen Konzepte vorgestellt. Sie ermöglichten auch eine intensive Zusammenarbeit und innovative Verfahrensweisen in der gesamten Wertschöpfungskette der Werbeindustrie und eröffneten neue Wege für Strategien im Markenmarketing.Unter dem Titel "City of Piano Island: Composing a New Chapter in Advertising; Beach of Gulangyu: Accelerating Brand Growth" ("Stadt der Piano-Insel: Ein neues Werbekapitel; Strand von Gulangyu: Das Markenwachstum vorantreiben") präsentierte das Festival die bedeutenden Fortschritte und die weitreichenden Auswirkungen des nachhaltigen Wachstums in Chinas Werbelandschaft.Auf der Veranstaltung wurde auch der integrative und innovative Geist der Branche zelebriert. In einer Keynote-Ansprache unterstrich Sasan Saeidi, Vorsitzender und Weltpräsident der International Advertising Association (IAA), die Rolle Chinas als wichtiges Mitglied und enger Partner der IAA. Er drückte seine Begeisterung für den Ausbau der Zusammenarbeit mit der China Advertising Association in wichtigen Bereichen wie Kreativität, Innovation, Lernen und Nachhaltigkeit im Jahr 2025 aus.Das internationale chinesische Werbefestival wurde von der China Advertising Association mit tatkräftiger Unterstützung der Stadtregierung von Xiamen und der IAA organisiert. Der Veranstalter hob das vielfältige Angebot an multidisziplinären Konferenzen und Ausstellungen hervor, in denen die neuesten Trends und künftigen Möglichkeiten in der Werbeindustrie vorgestellt wurden. Die Veranstaltung förderte Innovationen sowohl in technischer als auch in kreativer Hinsicht und begünstigte eine umfassende Zusammenarbeit und zukunftsweisende Ansätze im gesamten Werbeumfeld.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/innovation-beim-31-internationalen-werbefestival-in-china-302319201.htmlPressekontakt:Lulu Tian,lulu.tian@bluefocus.comOriginal-Content von: THE 31ST CHINA INTERNATIONAL ADVERTISING FESTIVAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177547/5920762