Die Axcelis Technologies Aktie verzeichnete am 1. Dezember 2024 einen leichten Rückgang von 0,01 Prozent auf 70,00 EUR. Der Halbleiterausrüster, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,3 Milliarden EUR, steht vor zwei bedeutenden Branchenveranstaltungen: Zunächst präsentiert sich das Unternehmen am 3. Dezember beim Wells Fargo TMT Summit, gefolgt vom NYC Summit am 17. Dezember.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Der Technologiekonzern, der sich auf Ionenimplantations- und Verarbeitungsanlagen spezialisiert hat, weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,24 für das Jahr 2024 auf. Die monatliche Kursentwicklung zeigt einen Rückgang von 11,04 Prozent, während die Gesamtanzahl der ausstehenden Aktien bei 32,5 Millionen liegt.

