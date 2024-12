© Foto: Henning Kaiser - dpa

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Auch wenn sich die Motoren des Kölner Traditionsherstellers Deutz seit nunmehr 160 Jahren in Baumaschinen, Bussen, Landmaschinen und Schiffen bewährt haben: An der Börse hat Deutz aktuell Anlaufschwierigkeiten. Die Aktie hat seit Jahresanfang über 17 Prozent an Kurswert eingebüßt. Zuletzt hatte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich gesenkt und damit Anleger und Analysten auf dem falschen Fuß erwischt. Angesichts einer schwachen Nachfrage und enttäuschender …