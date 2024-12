XRP durchbricht Marke von 2,2 USD: So geht es weiter

In einem beeindruckenden Tempo hat sich der XRP-Coin vorwärtsbewegt und über die vergangenen 30 Tage viele andere Kryptowährung in den Schatten gestellt. Nach einem so steilen Anstieg stellt sich die Frage, wie weit die Rally des XRP-Coin nun noch gehen könnte. Dies wollen wir in der folgenden XRP-Prognose näher analysieren.

Sollte man nun noch den XRP-Coin kaufen?

Mit nur einer Monatskerze hat es der XRP-Coin von einem Preis von 0,50892 bis auf 2,20472 USD geschafft, was einem Plus von 338 % entspricht. Somit konnte das letzte größere Hoch vom 14. April 2021 von 1,96695 USD überwunden werden. Allerdings befindet sich unmittelbar dahinter bereits der nächste wichtige Widerstand, welcher von dem 38,2er-Fibonacci-Retracement des größten Aufwärtstrends gebildet wird.

Dieser liegt bei 2,05105 USD und muss für die Bullen mit einer Tagesschlusskerze nachhaltig überwunden werden. Aber auch das 61,8er-Fibonacci-Retracement bei 2,09471 USD steht ebenfalls für die nächsten größeren Kursanstiege im Weg.

Derzeit konnten diese wichtigen Marken überwunden werden. Sofern ein Tagesschlusskurs darüber ausgebildet wird, könnte die Rally trotz der Überhitzung sogar noch weitergehen. Dennoch wird die Luft nun immer dünner.

Schließlich ist auch die Fallhöhe nach einer solch steilen Rally deutlich höher als das potenzielle Steigerungspotenzial. Daher ist es unserer Einschätzung nach derzeit tendenziell weniger attraktiv, unmittelbar in den XRP-Coin einzusteigen.

Zudem ist die Verwendungsweise des XRP-Coins bisher noch fragwürdig, da jetzt auch der eigene Stablecoin RLUSD herausgegeben wurde. Dennoch hat das Team geäußert, dass sich diese beiden in ihren Besonderheiten unterscheiden sollen.

So sollen die Gebühren auf dem XRPL lediglich in XRP beglichen werden können. Ebenso benötigen die Teilnehmer eine gewisse Mindestanzahl der XRP-Coins, um Transaktionen in dem Netzwerk durchzuführen. Zudem ist XRP keinem Kontrahentenrisiko gegenüber ausgesetzt und frei von der Kontrolle von Jurisdiktionen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die XRP-Gebühren vernichtet werden.

Ripple (XRP) entwickelt sich besser als die meisten Kryptowährungen

Eine sensationelle Entwicklung hat der XRP-Coin seit der Wahl von Donald Trump hingelegt. Mit dieser Kursentwicklung befindet sich XRP im Monatsvergleich unter den führenden 100 Kryptowährungen auf dem fünften Platz und konnte nur noch von $PNUT, $XLM, $ALGO und $HBAR übertroffen werden.

Denn der Investitionsstau der vergangenen Jahre hat sich seit der Bekanntgabe, dass die nächste US-Regierung besonders kryptofreundlich sein wird, plötzlich entladen. Schließlich hatte der XRP-Coin bis vor seinem Kursausbruch seit dem Jahr 2018 keine nennenswerten Kursgewinne verzeichnet, ganz im Gegenteil zu vielen anderen Kryptowährungen.

Dennoch hat sich Ripple kontinuierlich weiterentwickelt, was jedoch von der Gerichtsverhandlung mit der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC überschattet wurde. Nun konnten einige wichtige Punkte bereits geklärt werden und auch bezüglich des letzten Verhandlungstermins im Januar ist man außerordentlich optimistisch eingestimmt.

Denn es wird sich nur um eine besonders niedrige Strafzahlung in Höhe von maximal 125 Mio. USD handeln. Zudem wird der gegenüber Kryptowährungen kritisch eingestellte SEC-Vorsitzende Gary Gensler am Tag von Donald Trumps Amtseintritt freiwillig zurücktreten, wobei dieser ihn ansonsten ersetzt hätte, nachdem er in 18 US-Staaten angeklagt wurde. Somit wachsen wiederum die Hoffnungen für einen XRP-ETF.

Überdies wird dem Ripple-Geschäftsführer Brad Garlinghouse eine Beraterposition in der nächsten Trump-Regierung im Bereich der Regulierung von digitalen Assets zukommen. Daher hat Ripple auch eine gewisse Regierungsnähe, was durch die Initiativen im Bereich der CBDCs und Stablecoins sogar noch einmal verstärkt wird.

Dies sind alles weitere Gründe, welche das FOMO der Investoren gerade antreiben. Ebenso gibt es noch einige weitere Faktoren, wie die Einführung von Smart Contracts, tokenisierten Assets, diversen Stablecoins, Multi Purpose Token und mehr.

Aber auch das eigene Ökosystem entwickelt sich weiter, wie das KI-Gesundheitsprojekt XRP Healthcare zeigt, welches allein über die vergangenen 30 Tage um beeindruckende 646 % gestiegen und noch immer günstig bewertet ist.

Zentralisierungsprobleme von XRP sollen mit Flockerz obsolet werden

Das neuartige DAO-Projekt Flockerz soll eine bessere Alternative zu zentralistischen Kryptowährungen wie XRP bieten. Denn nicht wenige solcher Coins dienen nur den Interessen einer kleinen Gruppe von Entwicklern und frühen Risikokapitalgebern, worunter wiederum die Kleinanleger leiden, wenn sie beispielsweise als "exit liquidity" genutzt werden.

Nicht wenige Teams verlieren auch die Motivation und das Interesse, nachdem diese schnell reich geworden sind, wie ein bekannter VC kürzlich festgestellt hat. Im Unterschied dazu erhalten bei Flockerz die Tokeninhaber die vollständige Kontrolle über die Entscheidungen des Projektes, damit diese ganz in ihrem Interesse geschehen.

Dafür nutzt es eine dezentrale Umfrageplattform, welche sich durch eine hohe Sicherheit, Transparenz und Effizienz auszeichnet. Ebenso führt es das Vote-to-Earn-Verfahren ein, welches den Umfrageteilnehmern dafür Belohnungen in $FLOCK-Coins vergütet. Dies soll für eine hohe Aktivität, vielversprechende Vorschläge und bedeutende Entwicklungen fördern.

Die Technologie kann aber auch für Umfragen verwendet werden, welche sich durch eine besonders hohe Vertrauenswürdigkeit auszeichnen sollen. Für die Meinungsforschung können die Teilnehmer ebenfalls Anreize von etwa Unternehmen, Politikern oder Journalisten erhalten. Aber auch Abstimmungen einer direkten Demokratie wären denkbar.

Noch ist es nicht ganz klar, in welche Richtung sich Flockerz entwickeln wird. Allerdings geben andere Memecoins bereits eine Idee. So sind etwa Entwicklungen in den Sektoren DeFi, Gaming, KI und mehr möglich. Da die Zielgruppe darüber bestimmt und ihre Bedürfnisse somit erfüllt werden, ist für einen wichtigen Erfolgsfaktor gesorgt.

Bereits zuvor haben sich die Community-Mitglieder für sinnlose Memecoins engagiert und diese beworben. Wenn diese Projekte hingegen revolutionäre Technologien und weltbewegende Vorteile bieten sowie die Mitglieder für ihre Unterstützung noch Belohnungen erhalten, könnten das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation der Individuen neue Höhen erreichen.

Der Vorverkauf von Flockerz hat mittlerweile mehr als 4 Mio. USD eingeworben und bietet die $FLOCK-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0061997 USD an. Allerdings bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, da die Vorverkaufsphase bereits in weniger als einem Tag und zwölf Stunden abgeschlossen wird. Zudem erhalten Anleger schon jetzt eine Staking-Rendite von 587 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.