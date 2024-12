$XRP im Bullenmarkt! Kursziel 10 US-Dollar?

Der gesamte Kryptomarkt boomt! Obwohl der Bitcoin es immer noch nicht über die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar geschafft hat, ziehen die Kurse vieler großer Altcoins nach oben. Viele Analysten sprechen bereits von der beginnenden Altcoin-Saison. Diese könnte tatsächlich bevorstehen, zumindest wenn man sich Coins wie $XRP ansieht. Mittlerweile hat der Ripple-Coin sogar die ehemals 4. größte Kryptowährung $BNB überholt und steht mittlerweile auf Platz 5 der größten Kryptowährungen. Doch das Potenzial von $XRP könnte noch deutlich höher reichen.

($XRP hat mittlerweile $BNB überholt und ist mittlerweile die 4. größte Kryptowährung - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird $XRP im aktuellen Bullenmarkt auf 10 US-Dollar steigen?

Der Kurs von $XRP ist in den letzten Wochen geradezu explodiert. Seit der US-Wahl erzielte der Ripple-Coin eine unglaubliche Performance von 296 Prozent. Dabei hat der Kurs einen starken und praktisch mustergültigen Aufwärtstrend etabliert.

Das Volumen ist in diesem Anstieg ebenfalls geradezu explodiert, was ein sehr positives Zeichen ist, da es darauf hindeutet, dass der Anstieg in $XRP von vielen Käufern getragen wurde und daher nachhaltig ist. Besonders positiv ist, dass ergänzend zu diesem hervorragenden Chartbild auch der MACD ein Kaufsignal anzeigt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Kurs von $XRP weiter nach oben läuft.

(Der Kurs von $XRP zeigt derzeit einen starken Aufwärtstrend, der von einem Kaufsignal des MACD unterstützt wird - Quelle: Tradingview.com)

Derzeit gibt es 2 bedeutende Widerstände, die der Kurs von $XRP durchbrechen muss, damit der Coin auf 10 US-Dollar ansteigen kann. Einerseits ist das die aktuelle Widerstandszone zwischen 1,76 und 1,99 US-Dollar. Wird diese große Widerstandszone gebrochen, folgt die letzte große Hürde für den Kurs von $XRP. Und zwar das Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar.

Dieses wurde im Jahre 2018 markiert und könnte aufgrund der schwierigen Historie von $XRP mit der SEC in den letzten Jahren ein massiver Widerstand sein. Doch die Probleme mit der SEC dürften sich in den nächsten Wochen und Monaten in Luft auflösen. Sollte also im nächsten Bullenmarkt das Allzeithoch gebrochen werden, gäbe es keinen weiteren Widerstand und ein Anstieg auf 10 US-Dollar wäre durchaus wahrscheinlich.

Wird dieser Coin höhere Gewinne erzielen als $XRP?

$XRP ist derzeit nicht der einzige Coin, der regelrecht explodiert ist. Auch Pepe Unchained ($PEPU), eine Kryptowährung, die sich eigentlich erst im ICO befindet, ist in ebendiesem Vorverkauf geradezu explodiert. Auf über 62,77 Mio. US-Dollar ist die Vorverkaufssumme bereits gestiegen und scheint kein Halten zu kennen. Auch die Community ist mit über 76.000 Anlegern, die dem Coin auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen, bereits gigantisch.

Erfahre mehr über die Chancen von Pepe Unchained.

(Kein anderer Coin konnte 2024 ein so explosives ICO hinlegen wie Pepe Unchained - Quelle: pepeunchained.com)

Die gigantischen Erfolge von $PEPU basieren auch auf einer einzigartigen Funktion. Pepe Unchained ist nämlich der erste Meme-Coin mit eigener Layer-2-Lösung! Mithilfe dieser sind Transaktionen mit $PEPU an die 100x schneller und deutlich günstiger möglich als mit der Blockchain von Ethereum. Mit dieser gewaltigen Effizienz könnte es gut sein, dass die neue $PEPU-Blockchain auch für andere Coins genutzt wird, wodurch ein Ökosystem entstehen würde. Da diese Entwicklung Pepe Unchained einen besonderen Platz am Kryptomarkt einräumen würde, könnte der Kurs geradezu explodieren, wodurch Anleger aus dem bald endenden ICO eine Menge Geld verdienen könnten.

Klicke jetzt hier und investiere in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.