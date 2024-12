Krypto-Experte warnt: "Da ist eine massive Verkaufswand im Bitcoin!"

Der Bitcoin notiert nach wie vor knapp unter der viel beachteten und aus psychologischer Sicht extrem wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Und obwohl die letzte Rallye geradezu phänomenal war, hat es der Bitcoin nicht durch diesen massiven Widerstand geschafft. Auch wenn das derzeitige Allzeithoch mit 99.655,50 US-Dollar nur knapp darunter liegt. Doch wie lange könnte es noch dauern bis zum Durchbruch und gibt es Gründe dafür, dass der Bitcoin so lange für diese letzten Meter der Strecke braucht?

(Der Kurs des Bitcoins notiert noch immer knapp unter der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Ist eine "Verkaufswand" schuld an der Konsolidierung?

Es gibt natürlich einen guten Grund dafür, weshalb die Marke von 100.000 US-Dollar eine so wichtige Marke im Chart darstellt. Das liegt daran, dass bei diesem bedeutenden Kurslevel, an dem der Bitcoin erstmals 6-stellig notiert, unter Umständen viele Verkaufsorders liegen. Damit bildet dieser Widerstand eine "Verkaufswand", das zumindest glaubt der bekannte Analyst Crypto Rover, wie er in seinem heutigen Tweet mit seinen etwa 800.000 Followern auf X (ehemals Twitter) erklärte.

Dass die Marke von 100.000 US-Dollar, wie von Crypto Rover angesprochen, ein massiver Widerstand sein könnte, ist durchaus möglich. Bei 100.000 US-Dollar könnten viele Anleger, die einst billig eingekauft haben, ihre Bitcoins verkaufen und erst einmal Kasse für die nächste Korrektur oder die beginnende Altcoin-Season machen. Durch diese vielen Verkaufsorders könnte diese Marke einen starken Widerstand bilden.

Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass der Bitcoin in den nächsten Wochen darüber hinaus steigt, vor allem, da die Bitcoin-Miner bei Weitem nicht mehr so viele Bitcoins schürfen, wie die Emittenten der Bitcoin-Spot-ETFs kaufen. Damit trifft ein sinkendes Angebot auf eine stark steigende Nachfrage. Eine Entwicklung, die den Kurs des Bitcoins und auch vieler anderer Coins wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) stark nach oben treiben könnte.

Weshalb $STARS von der Verkaufswand im Bitcoin profitieren könnte

Wenn viele Investoren des Bitcoins ihre Positionen bei 100.000 US-Dollar glattstellen, um in der Korrektur oder Altcoin Season neue Coins zu kaufen, werden einige von ihnen ihre Coins auch gerne staken wollen, um ein passives Einkommen zu erzielen, bevor sie wieder neue Coins kaufen. Dafür könnten sie hohe Summen in Crypto All-Stars ($STARS) investieren.

Das liegt daran, dass $STARS der offizielle Token des MemeVault-Ökosystems ist. Das ist ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es Anlegern erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes ermöglicht, ihre verschiedenen Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in einem Pool zu staken. Als Schlüssel benötigen Anleger den $STARS-Token, weshalb dessen Nachfrage derzeit explodiert. Je mehr $STARS man hält, desto höher die Staking-Rendite im MemeVault.

(Im MemeVault können praktisch alle großen Meme Coins unabhängig von ihrer Blockchain gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Die Erwartungen in den MemeVault sind aufgrund seines geradezu revolutionären Aufbaus derzeit extrem hoch. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das moderne Staking-System nach seinem Launch hohe Wellen am Kryptomarkt schlagen wird. Und damit auch der $STARS-Token. Schon während des Vorverkaufs ist $STARS auf fast 7,5 Millionen Dollar gestiegen.

Viele Analysten glauben, das könnte erst der Beginn einer phänomenalen Erfolgsgeschichte sein. Wer diese nicht verpassen will, hat allerdings nur noch wenige Tage Zeit, um dabei zu sein. Denn bald endet der Vorverkauf von $STARS. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen, während der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell explodieren könnte.

