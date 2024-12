LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu externen Regierungsberatern

Es ist einiges völlig aus dem Ruder gelaufen, vor allem in Nancy Faesers Innenministerium, das schon in Horst Seehofers Zeiten besonders großen Bedarf hatte. Dabei hätten die Auswüchse im Verteidigungsressort in der Zeit von Ursula von der Leyen eigentlich heilsame Wirkung entfalten müssen. Dort spielten smarte Berater sich auf, als seien sie offizieller Teil des Staatsapparats. Solche Entwicklungen untergraben das Vertrauen in die Politik. Und sie werfen die Frage auf: Wer wirkt an Gesetzen mit und führt den Regierenden die Feder?/yyzz/DP/zb